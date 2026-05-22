Asi dvě stovky lidí přišly v pátek dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Krabice nesou například mapy Sudet či fotografie z odsunu sudetských Němců, mají připomínat oběti druhé světové války.
Lidé se začali scházet po osmé hodině ráno, protest začal v devět, kdy z reproduktoru zazněla husitský chorál Ktož jsú Boží bojovníci. „Kdo mluví o utrpení sudetských Němců, musí mluvit o utrpení Čechů, Romů, partyzánů a všech obětí nacistického teroru. Chceme symbolicky ukázat hranici, za kterou nelze ustupovat. Budou za nás mluvit fotografie okupace, vyhnaných a zavražděných, fotografie lidí, kteří za nás už mluvit nemohou,“ zahájila jedna z řečnic protest.
Barikádu lidé postavili asi za čtvrt hodiny. Proti jednomu z přítomných mužů, zřejmě podporovatele sjezdu, se protestující postavili, v jeden moment jej obstoupili a pokřikovali na něj. Vyzývali jej k odchodu, označili ho za provokatéra.
Máma dostala strach, ale já si tu chci zatančit. Pět sudetských Němců líčí, proč jedou do Brna, protestům navzdory
Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně v pátek a potrvá do pondělí, v Česku bude poprvé. Hlavní program bude o víkendu. Kromě proslovů a tradičních akcí, jako je krojovaný průvod, při něm zástupci sudetských Němců uctí také památku obětí nacismu u Kounicových kolejí, kde nacisté popravovali za druhé světové války české vlastence. Očekávají se protesty.
