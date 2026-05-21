Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku. Na místě bylo zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
"Zločiny nacionálního socialismu byly nejhorším zločinem v dějinách," řekl v projevu mluvčí SdL Bernd Posselt. Mluvil ve prospěch sjednocené Evropy, odsoudil nacionalismus, zdůraznil, že člověk se musí poučit z minulosti. Někteří protestující na něj pískali. Posselt uvedl, že je to jejich právo, za komunismu by nesouhlas takto projevit nemohli. "Toto je demokratická Evropa, za kterou stojíme. Svoboda je i pro ty, kteří myslí jinak," řekl Posselt.
Piety se zúčastnily Eva Paddocková a Milena Grenfell-Bainesová. Patří k dětem, které před hrůzami holokaustu zachránil Nicholas Winton. Zajistil jejich transport vlakem z Československa do Británie, našel jim dočasné rodiny. Obě ženy novinářům řekly, že svou účastí chtěly festival Meeting Brno podpořit, a to včetně pozvání sudetských Němců, hovořily o důležitosti dialogu a setkávání. Jeden z protestujících ale označil Wintonovy děti za kolaboranty. Piety se zúčastnil i Wintonův syn Nick, jenž varoval před rozdmýcháváním nenávisti.
O zkušenosti z minulosti mluvil ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus. "Nemůžeme dopustit, aby se něco podobného opakovalo. A k tomu potřebujeme spojence ve sjednocené Evropě," řekl.
Účastníky piety včetně sudetských Němců a protestující původně oddělovaly koleje, nakonec se ale obě skupiny prolnuly. Přišli také muž a žena oblečení do pruhovaných vězeňských oděvů. Protestující měli české vlajky a transparenty s německými nápisy jako Proti landsmanšaftu nebo Ruce pryč od Benešových dekretů. Na závěr zpívali českou hymnu, menší skupina se jich pak shromáždila s vlajkami u bývalé pošty.
Konflikty mezi oběma tábory zůstávaly v rovině slov, pískání či pokřikování protestujících. Na místě pracoval také policejní antikonfliktní tým.
Meeting Brno potrvá 11 dní, nabídne více než 40 akcí. Dlouhodobě se věnuje otevírání tabuizovaných historických témat, podpoře menšin a kultivaci česko-německých a česko-rakouských vztahů. Program sudetských Němců, které do Brna pozvali právě pořadatelé festivalu, pokračuje do pondělka, hlavní část se koná o víkendu na výstavišti.
"Meeting Brno dává dlouhodobě přednost osobní zkušenosti, naslouchání a lidskosti před ideologickými nálepkami. Skutečnost, že se na jednom místě dokážou potkat lidé, jejichž rodiny historie postavila proti sobě, je pro nás důkazem, že smíření a otevřený dialog mají v moderní, sebevědomé společnosti nezastupitelné místo," uvedla výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová.
Bavorští poslanci podpořili smíření v Brně
Poslanci bavorského zemského sněmu ve čtvrtek jednomyslně schválili tři rezoluce, které podporují konání sjezdu sudetských Němců v Brně, smíření s Čechy a další prohlubování bavorsko-české spolupráce. Odmítli naopak rezoluci navrženou stranou Alternativa pro Německo (AfD), která vyzývala Česko ke zrušení takzvaných Benešových dekretů.
Do Brna sudetské Němce pozvala iniciativa Meeting Brno, která organizuje stejnojmenný festival. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Česká Poslanecká sněmovna se hlasy vládních stran ANO, SPD a Motoristů minulý týden postavila proti konání sjezdu v Česku.
Většina sudetských Němců po válce našla útočiště právě v Bavorsku. Od roku 1954 jsou považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska. Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců a pravidelně se účastní jejich sjezdů. Současný předseda bavorské vlády a předseda Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder přijede i do Brna. Bavorská státní kancelář dnes ČTK sdělila, že se jako již tradičně Söder zúčastní nedělního hlavního dne sjezdu. Do moravské metropole dorazí také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, který v sobotu pronese projev u památníku odsunu v Pohořelicích a následně navštíví brněnské výstaviště, či předseda Svazu vyhnanců (BdV) Stephan Mayer (oba CSU).
Bavorští poslanci debatovali o čtyřech návrzích rezolucí, které předložila pětice stran zastoupená v bavorském zemském sněmu. Schválili nakonec jednomyslně tři texty, a to ty navržené vládními stranami Křesťansko-sociální unie (CSU) a Svobodní voliči (FW), sociální demokracií (SPD) a stranou Zelených.
V rezoluci předložené bavorskému sněmu CSU a FW se o sjezdu v Brně píše jako o "historicky významné události". "Bavorsko se hlásí k signálu smíření a bavorsko-českému partnerství," stojí v textu. Pozvání, které učinila iniciativa Meeting Brno, bylo podle schválené rezoluce "odvážným signálem" ke smíření a vyrovnání se s minulostí. Velké části české společnosti si podle textu přejí pokračovat ve smiřování a v dobrých česko-německých vztazích. "Opačné snahy vynikající německo-české vztahy do budoucna neovlivní," dodává.
V doprovodné tiskové zprávě předseda frakce CSU Klaus Holetschek uvedl, že sjezd v Brně je jedním z nejnadějnějších momentů německo-českého porozumění za desítky let. "Jsou to radikální síly v české Poslanecké sněmovně, které chtějí procesu smíření zabránit, zatímco česká občanská společnost podává sudetským Němcům ruku," uvedl Holetschek.
Rezoluce předložená bavorskou sociální demokracií (SPD) rovněž označuje nadcházející sjezd za "historický krok k porozumění mezi Bavorskem a Českem". Oceňuje práci SdL a iniciativy Meeting Brno. Německo podle schváleného textu "nese těžkou historickou vinu na zločinech nacistické diktatury, která rozpoutala druhou světovou válku". Teror, pronásledování a vraždění po rozbití Československa v roce 1938 způsobilo podle textu "bezedné utrpění". "Utrpení spojené s útěkem a vyhnáním Němců z jejich staleté vlasti zároveň zůstává částí evropských dějin paměti," dodává text. V rezoluci předložené stranou Zelených se píše o sjezdu jako o signálu "rostoucího německo-českého porozumění a silné evropské soudržnosti".
Předseda frakce sociální demokracie Markus Rinderspacher v debatě uvedl, že na počátku stály "nepochopitelné zločiny nacistické diktatury", dodal ale, že i sudetští Němci byli zbaveni práv, vyhnáni a poníženi. "Vyhnání zůstává bezprávím, i když mu předcházelo jiné bezpráví," dodal. Ocenil smíření s Čechy, kritizoval ale některé české politiky, kteří podle něj "aktivovali obraz nepřítele", který ničí vzájemnou důvěru. Poslanec Svobodných voličů Bernhard Pohl kritizoval českého premiéra Andreje Babiše, který podle něj nejprve předákovi sudetských Němců Berndovi Posseltovi slíbil, že sjezd bude v Česku vítán, potom ale obrátil.
Rezoluce navržená stranou AfD, která nakonec nebyla schválena, vítá konání sjezdu sudetských Němců v Brně a označuje ho za "důležitý signál smíření a porozumění mezi národy". "Česko musí jako člen Evropské unie takové akce podporovat a konečně zrušit Benešovy dekrety, které jsou v rozporu s mezinárodním právem," dodával návrh AfD, kterou loni německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
Člen AfD Daniel Halemba v debatě označil takzvané Benešovy dekrety za "zločinné". "Pokud opravdu chceme smíření, tak k němu patří to, že tyhle zločinné Benešovy dekrety budou zrušeny," uvedl. Josef Zellmeier z CSU v reakci na Halembův projev připomněl, že AfD sedí v Evropském parlamentu ve stejné frakci jako česká Svoboda a přímá demokracie (SPD), která je hlavním odpůrcem sjezdu v Brně. Jejího předsedu Tomia Okamuru označil Zellemeier za "hlavního štváče v Česku".
