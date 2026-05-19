Pražský magistrát zveřejnil finální podobu nového územního plánu se všemi zapracovanými připomínkami. Lidé dokumentaci najdou na webu města. Radní Prahy budou o takzvaném Metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Finálně ho budou schvalovat zastupitelé pravděpodobně 28. května. Krátkou dobu na prostudování kritizovala nezisková organizace Arnika.
Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Nový plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999, který může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028. Příprava Metropolitního plánu začala v roce 2012, po zveřejnění prvního návrhu v roce 2018 následovala tři kola připomínkování. Poslední bylo loni.
Nový plán má podle vyjádření městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho přípravu, zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu.
V plánu je podle IPR prostor pro stavbu 350 tisíc bytů. Zahrnuje také všechny velké dopravní a jiné plánované projekty, jako je dostavba obou okruhů, vysokorychlostní tratě, filharmonie na Vltavské nebo energocentrum v Bubenči, které má využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností. V případě schválení zastupiteli příští týden by měl začít platit letos prvního září.
Postup při schvalování dokumentu kritizovala Arnika. Nelíbí se jí, že finální podoba byla zveřejněna v úterý a zastupitelé o ní mají hlasovat již příští týden. „Považujeme za zcela nezodpovědné chtít po zastupitelích, městských částech i veřejnosti, aby během jediného týdne prostudovali více než 100 tisíc stran dokumentace, která rozhodne o budoucí podobě Prahy na desítky let dopředu,“ uvedla za spolek Anna Vinklárková. Organizace v tom smyslu odeslala otevřený dopis zastupitelům, ve kterém požaduje odložení hlasování na červen či ideálně září.
Zveřejnění plánu ocenila Asociace developerů. „V tuto chvíli se s jeho textovou i grafickou podobou teprve podrobně seznamujeme, a proto zatím nemůžeme poskytovat detailní komentář. Věříme však, že po mnoha letech příprav se Metropolitní plán stane důležitým mezníkem v řešení dlouhodobého problému nedostatečné výstavby v Praze a že naplní očekávání v podobě zvýšení kapacity pro bytovou i komerční výstavbu,“ píše se v jejím vyjádření.
