Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zalil muž, kterého policie zadržela kvůli její krádeži, do betonu. Odborníci se nyní pokusí lebku z betonu vyjmout. V tiskové zprávě to v pátek uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Podle policie pětatřicetiletý muž odůvodnil krádež relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít – na dně řeky.
„Jeho motivem tedy nebylo získat za ni peníze,“ uvedla mluvčí. Zástupce šéfa oddělení obecné kriminality českolipské policie Jan Ujka dnes novinářům řekl, že muži za krádež hrozí až osm let vězení. Policie ho podle něj obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.
Zloděj ukradl lebku v úterý v podvečer, kdy využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii, a když pak přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat.
Policie podezřelého zadržela ve čtvrtek ve Středočeském kraji a krátce poté uvedla, že získala i informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází, ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. „Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat. Relevantnost jeho vyjádření jsme ještě včera (ve čtvrtek) ověřili nedestruktivním průzkumem za využití speciální techniky, který přítomnost lebky v masivu betonu potvrdil,“ doplnila k tomu v pátek policie.
Lebka sv. Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká, se známkami značného poškození kosti. Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou.
Schránka s lebkou by měla být před podobnými útoky výrazně lépe chráněna. „Připravíme pancéřové sklo pro tu schránku,“ řekl ČTK umělecký sklář David Sobotka, který spolupracuje s římskokatolickou církví přes projekt Sacrystal. Už v pátek byl v bazilice, aby schránku pro výrobu odolného skla zaměřil. Hotová by měla být do 30. května, kdy se koná pouť zasvěcená svaté Zdislavě. Jiné zabezpečení podle děkana dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavla P. Mayera nechystají. Navrácenou relikvii podle něj nebude třeba znovu vysvětit. „Je svatá sama o sobě,“ řekl ČTK.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
