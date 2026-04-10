Městský soud v Brně vzal v pátek v kauze dotací pro brněnské inovační centrum do vazby viceprezidenta Hospodářské komory ČR Michala Štefla. Další dva aktéry, u kterých státní zastupitelství také navrhovalo vazbu, propustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
„Soud vzal jednoho obviněného do vazby z takzvaného koluzního důvodu, to znamená, že je nebezpečí, že by mohl ovlivňovat vyšetřování a svědky,“ řekl novinářům žalobce Radek Mezlík.
Obhajoba si ve Šteflově případě ponechala lhůtu pro případné podání stížnosti. K detailům se advokátka Markéta Němcová vyjadřovat nechtěla. Štefl je také předsedou představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy a roky patří mezi známé jihomoravské podnikatele a manažery, působil zejména ve stavebnictví.
Všechna tři vazební zasedání se konala za zavřenými dveřmi. Propuštění Hlávkové potvrdil novinářům její advokát Pavel Čapčuch. „Pan soudce neshledal vazební důvod jako zákonný. Zhodnotil to tak, že moje klientka není schopná ovlivnit svědky, tudíž není důvod, aby byla vzata do vazby,“ řekl Čapčuch.
Co budou podnikatelé požadovat od vlády? Pořádný antibyrokratický zákon by firmám i veřejným financím ušetřil desítky miliard
Hlávková bude tedy stíhaná na svobodě. Obvinění popírá, podle Čapčucha se v postupu policie projevuje neznalost správního a stavebního řízení. Piechu odvezl z budovy soudu v autě jeho advokát Jakub Hlína, s novináři nehovořil.
V kauze jde podle dostupných informací o inovační centrum SmartPark u brněnského výstaviště s kancelářemi a laboratořemi pro biotechnologie a biomedicínu. Budova je v katastru nemovitostí od středy zaplombovaná, což znamená, že ji policie v souvislosti s případem zajistila. Obviněno je sedm lidí a dvě firmy. Vazbu navrhl Mezlík pouze u tří z nich.
„Obvinění jsou ohrožení trestem odnětí svobody pět až deset roků, v případě úředních osob až 12 roků, ale myslím, že takové úvahy jsou ještě předčasné,“ uvedl Mezlík.
Stíhání se týká trestných činů dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU, podplacení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání. Podle dřívějších informací jsou mezi zadrženými dva pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu a úřednice z brněnského stavebního úřadu. Konkrétní právní kvalifikace se u jednotlivých obviněných liší podle jejich podílu na trestné činnosti.
