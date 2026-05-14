Čeští výsadkáři ze 43. pluku v Chrudimi získali z USA první útočná vozidla Flyer 72 HD. Spojené státy poskytnou Česku čtyři desítky těchto aut jako kompenzaci za dřívější pomoc Ukrajině. Napsal to ve čtvrtek server Aktuálně.cz. Mluvčí generálního štábu armády Zdeňka Sobarňa Košvancová serveru řekla, že převzali zatím šest vozidel. Další dodávka aut je plánovaná na konec května.
V současné chvíli ale není podle Aktuálně.cz jasné, jak zavádění vozidel Flyer dopadne vzhledem ke snížení rozpočtu pro obranu na letošní rok. Auta totiž dorazí z USA nezastavěná a chrudimští výsadkáři je musí dovybavit, například radiostanicemi či neprůstřelnými skly.
Vozidla Flyer 72 HD (Heavy Duty) využívají podle serveru především američtí výsadkáři, pro které je vyvinula firma General Dynamics před 15 lety. Jsou to útočná sedmimístná vozidla přepravitelná vzduchem, a to i v podvěsu vrtulníku. Flyer může nést na každé straně jeden kulomet, na střechu je možné namontovat zbraňovou stanici osazenou granátometem či protitankovými řízenými střelami.
Ministerstvo obrany uvažovalo o nákupu těchto vozidel podle serveru již v minulosti. Nicméně v roce 2023 zrušilo veřejnou zakázku na nákup 159 lehkých útočných vozidel pro výsadkový pluk. Hlavním důvodem byla podle ministerstva výrazně vyšší nabídková cena, než bylo předpokládaných 5,6 miliardy korun s DPH. Nová vozidla pro výsadkáře měla nahradit dosluhující stroje Land Rover Defender Kajman.
