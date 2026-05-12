Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.
Na policejní akci upozornil web Odkryto.cz, podle nějž centrála zasahovala ve spolupráci s Vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jednoho z primářů. „V rámci těchto úkonů bylo zadrženo celkem 11 osob. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudou v této fázi poskytovány další informace,“ napsal státní zástupce. Mluvčí nemocnice Andrea Štorchová ČTK sdělila, že stanovisko poskytne později.
Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN. „Má jít o psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání,“ řekl serveru zdroj z okolí nemocnice.
Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu – tedy nejméně deseti milionů korun – hrozí až desetileté vězení, stejně tak za podvod s takto vysokou škodou. Za vystavení nepravdivého lékařského posudku se značnou, tedy alespoň milionovou škodou mohou soudy ukládat až pětileté odnětí svobody, rovněž i za zištně vystavený lživý znalecký posudek. Stejně vysoký trest hrozí za požádání o úplatek, za poskytnutí úplatku pak až dva roky za mřížemi.
ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany a pečovala i o prezidenty Václava Havla nebo Miloše Zemana. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví – spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.
