Na pražském Letišti Václava Havla přistál v posledních dnech dvakrát speciál amerického letectva. Poprvé to bylo v neděli, v pondělí pak letěl do pákistánského Islámábádu a večer se zase vrátil do Prahy. Upozornily na to v úterý Novinky.cz. České ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na dotaz ČTK večer pouze potvrdilo, že americké úřady oznámily využití Prahy pro mezipřistání svých armádních letounů, o účelech cesty však USA neinformovaly. V Pákistánu mají pokračovat vyjednávání mezi USA a Íránem.
„Můžeme potvrdit, že americké úřady notifikovaly MZV záměr využít Prahu jako místo pro mezipřistání svých armádních letounů. MZV neuděluje povolení k (mezi)přistání, o udělení rozhoduje odbor vojenské dopravy Agentury logistiky ministerstva obrany. O účelech cest není americké strana povinna nás informovat a ani tak nečiní. Pro další informace doporučujeme obrátit se na Velvyslanectví USA v Praze či Ministerstvo obrany USA,“ sdělil dnes resort ČTK. Vyjádření americké ambasády ČTK nadále zjišťuje.
Server Aktuálně.cz upozornil, že stroj s volacím znakem SAM236 má přezdívku Air Force Two, létá s ním například americký viceprezident, první dáma nebo členové Kongresu. Do Prahy přiletěl z Andrewsovy letecké základny, která se nachází nedaleko Washingtonu. Do Pákistánu vyrazil v pondělí brzy ráno, vyložil tam posádku a vrátil se zpět do Prahy. Novinky předpokládaly, že by měl do Pákistánu znovu odletět během úterý.
ČTK s dotazy oslovila ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, policii i pražské letiště, nikdo ale záležitost komentovat nechtěl. Novinkám mluvčí letiště Denisa Hejtmánková pouze sdělila, že letoun přistává i odlétá z Terminálu 4, který spravuje ministerstvo obrany.
Jednání v Pákistánu se mají týkat ukončení války, kterou začaly Spojené státy a Izrael svými údery na Írán 28. února. V současnosti panuje příměří, které ale bez nějaké formy vzájemné domluvy v noci ze středy na čtvrtek skončí. První kolo rozhovorů skončilo 12. dubna v Islámábádu bez vzájemné dohody.
Americký prezident Donald Trump již dříve uvedl, že americkou delegaci by na vyjednávání v Pákistánu měl vést viceprezident J. D. Vance. Spolu s ním v ní mají být i vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner.
Vance se v úterý ve Washingtonu účastní schůzek o možném vývoji jednání s Íránem v Pákistánu. Není jasné, kdy by mohl do Islámábádu odletět, jelikož situace je proměnlivá, informovala stanice NBC News s odvoláním na zdroj z Bílého domu. Média v pondělí informovala, že by mohl odletět v úterý a rozhovory s Teheránem by se mohly konat ve středu. Írán se však zatím nerozhodl, zda se jednání zúčastní, oznámil dnes podle agentury Reuters mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí. Ze Spojených států do Pákistánu neodletěli ani vyjednávači Witkoff a Kushner, napsal web stanice CNN s odvoláním na americké představitele.
