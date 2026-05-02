Hasiči dnes odpoledne zasahují u požáru lesa v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko. Po páté hodině odpoledne už hořelo na ploše 3x3 km. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu.
Původně se počítalo s využitím dvou vrtulníků, nyní na místo míří další stroje.Na shozy vody z bambi vaků hasiči spoléhají, uvedl mluvčí hasičů Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda. Původní odhady hovořily o tom, že se za několik hodin může podařit dostat požár pod kontrolu, nepříznivé podmínky ale napomohly naopak šíření plamenů.
Čtrnáct jednotek zasahuje v hůře přístupném terénu. Hoří stromy i hrabanka, tedy vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek.
Dým z lesa je vidět z větší dálky. U požáru jsou strážci parku. "Podporujeme hašení navigací dronem a podporou orientace v terénu," řekl ČTK mluvčí správy rezervace Tomáš Salov.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Hasiči zasahují také u požáru lesa u Kryštofova údolí na Liberecku. Odhadem hoří plocha o velikost 25 hektarů. Platí druhý stupeň požárního poplachu. S ohněm bojuje 15 jednotek. ČTK to řekl mluvčí hasičů Radek Hon. Vrtulník zatím k místu neletí, stroje jsou využívané u jiných událostí.
Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
