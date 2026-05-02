Hasiči dnes odpoledne zasahují u požáru lesa v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko. Po páté hodině odpoledne už hořelo na ploše 3x3 km. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu.

Původně se počítalo s využitím dvou vrtulníků, nyní na místo míří další stroje.Na shozy vody z bambi vaků hasiči spoléhají, uvedl mluvčí hasičů Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda. Původní odhady hovořily o tom, že se za několik hodin může podařit dostat požár pod kontrolu, nepříznivé podmínky ale napomohly naopak šíření plamenů.

Čtrnáct jednotek zasahuje v hůře přístupném terénu. Hoří stromy i hrabanka, tedy vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek.

Hašení požáru v NP České Švýcarsko v květnu 2026
Foto: Hasičský záchranný sbor České republiky

 

Dým z lesa je vidět z větší dálky. U požáru jsou strážci parku. "Podporujeme hašení navigací dronem a podporou orientace v terénu," řekl ČTK mluvčí správy rezervace Tomáš Salov.  

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Hasiči zasahují také u požáru lesa u Kryštofova údolí na Liberecku. Odhadem hoří plocha o velikost 25 hektarů. Platí druhý stupeň požárního poplachu. S ohněm bojuje 15 jednotek. ČTK to řekl mluvčí hasičů Radek Hon. Vrtulník zatím k místu neletí, stroje jsou využívané u jiných událostí. 

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam