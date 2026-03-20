Policie ověřuje informaci, že za pátečním ranním požárem v průmyslovém areálu v Pardubicích je konkrétní skupina. Server Aktuálně.cz píše, že v e-mailu se k jeho založení přihlásila skupina The Earthquake Faction, v areálu sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, která před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Na vyšetřování spolupracují Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).
Ministr Lubomír Metnar (ANO) svolal kvůli požáru v areálu v Pardubicích krizový štáb vnitra. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, uvedl na síti X. Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá za závažné informace, že požár v Pardubicích mohl být úmyslně založený v souvislosti s konfliktem v Gaze. Mluvil s Metnarem i šéfem BIS.
„Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze,“ cituje Aktuálně.cz z e-mailu, který v pátek ráno obdržel jeho reportér.
„Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. V tuto chvíli ověřujeme důvěryhodnost informací. V těchto případech je klíčové informovat pouze o tom, co je ověřené, a vyhnout se spekulacím,“ uvedla policie.
Podle informací HN shořela jedna z hal zbrojařské firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. „Mohu pouze potvrdit, že nás způsobená škoda jako firmu nepoloží. Další informace poskytovat zatím nebudeme,“ řekla HN Martina Tauberová, ředitelka vnějších vztahů LPP Holding.
Policie informovala o tom, že ve věci zahájila úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Podle sdělení Martiny Tauberové serveru Aktuálně.cz má firma ze svých kamer noční záznamy, na nichž je vidět pohyb neznámých lidí, kteří polévají zařízení společnosti tekutinou a zapalují.
Tyto záběry obsahuje i video, které dostaly i HN z anonymního emailu, který se hlásí ke skupině Earthquake Faction. Email obsahuje i odkaz na ve čtvrtek vytvořený kanál na sociální síti Telegram, který jako svoji první akci uvádí právě zapálení továrny v Pardubicích. „To by mohlo svědčit o profesionální práci, protože to neodkazuje k ničemu, co by mohlo dopředu útok prozradit,“ řekl HN zdroj z bezpečnostní komunity.
Několik zdrojů HN ale naznačilo, že by akce nemusela souviset s Gazou a Izraelem, ale s Ukrajinou, pro kterou LPP dodává drony. Proti této teorii ovšem mluví to, že akci od pátečního rána nijak nemonitorovaly obvyklá ruská média ani ruské propagandistické na sociální síti Telegram, které se snaží podobné akce co nejvíce medializovat.
Doména organizace, která se k útoku přihlásila, byla registrována ve čtvrtek. Podle bezpečnostních zdrojů s Palestinci sympatizující organizace obvykle připravují svoji přítomnost v online prostoru před větší akcí delší dobu, aby si zajistily důvěryhodnost. Spuštění domény a telegramového kanálu najednou svědčí o pečlivějším a profesionálnějším plánování.
Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 lidí unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila přes 70 tisíc Palestinců. Údaje, které jsou podle OSN spolehlivé, sice nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí tvoří civilisté.
Skladovací hala v průmyslové zóně v Pardubicích hořela od časného rána a oheň se rozšířil i na administrativní budovu, která stojí vedle. Kolem 8:00 hasiči na síti X napsali, že dohašují skrytá ohniska. Příčinu a škodu neuvedli. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka nikdo nebyl zraněn. Jednou z vyšetřovacích verzí je úmyslné zapálení objektu, uvedla dopoledne policie.
„BIS spolupracuje na vyšetřování společně s Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. V tuto chvíli není možné sdělit podrobnější informace,“ řekl ČTK mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.
V říjnu 2024 zasáhla střelba objekt izraelského výrobce zbraní Elbit Systems ve druhém největším švédském městě Göteborg. Pachatel byl zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu a vážné porušení zákona o držení zbraní. Na objekty firmy Elbit i na další další firmy spojené s Izraelem se útočilo také například v Británii.
Firma LPP Holding koncem roku 2023 na svém webu zveřejnila reportáž pojednávající o plánu otevřít do dvou let v ČR ve spolupráci s izraelskou firmou Elbit Systems centrum, které bude zaměřené na výrobu a vývoj dronů, včetně školení personálu. LPP se podle těchto informací mělo stát partnerem pro kompletní obsluhu českých a potenciálně i dalších zákazníků v NATO.
