To rozhodnutí bývalý ministr zahraničí ve vládě Miloše Zemana a také předseda Valného shromáždění OSN v letech 2002 a 2003 Jan Kavan zřejmě nečekal. Od ministerstva obrany se domáhal vydání osvědčení účastníka odboje proti komunismu. Dočkal se ale nečekaného verdiktu: soudy stejně jako předtím sám armádní resort konstatovaly, že na něj nárok nemá, a to pro jeho spolupráci se Státní bezpečností.
To, že nyní devětasedmdesátiletý Kavan na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v Londýně jako agent Kato čile informoval o tehdejších odpůrcích režimu, bylo známo. Nicméně již v roce 1996 se domohl od soudu pravomocného rozhodnutí, že jeho spolupráce nebyla vědomá – netušil, že lidé z české ambasády, jimž se svěřoval, jsou ve skutečnosti pracovníci či spolupracovníci Státní bezpečnosti a Kavanem sdělované informace předávali dál.
- Jak Kavan argumentoval, když žádal osvědčení účastníka odboje proti komunismu.
- Jak jeho činnost v té době popsal soud.
