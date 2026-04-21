Armádu čeká dramatická expanze – o více než 10 tisíc mužů. Kde je vzít? Ministr obrany Jaromír Zůna odmítá úvahy o jakékoliv formě základní vojenské služby. „Já jsem konskripční armádu zažil. A to není levná věc, ani to není řešení všeho,“ říká ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Připravuje ale obnovení vojenských kateder, ovšem na dobrovolné bázi.
Demografický ani ekonomický vývoj armádě podle Zůny nenahrává. Řešením je podle něj zatraktivnění armády (větší platy, byty), větší důraz na aktivní zálohy a program masového dobrovolného výcviku.
„A já také prozradím, že už jsem zahájil přípravy, aby byly opětovně zavedeny formy přípravy záložních důstojníků, které já třeba pamatuju z té velké armády. Jako byly třeba vojenské katedry vysokých škol.“ Podle Zůny by ale byly dobrovolné a nešlo by tedy o znovuzavedení všeobecně nenáviděného systému z dob minulého režimu.
Armáda také už nyní spolupracuje se středními školami. „Máme tuším podepsáno více než třicet memorand se středními školami, kde podporujeme tyto střední školy a podporujeme studenty i finančně v průběhu studia a motivujeme je i k tomu, aby uvažovali, že mohou do některého toho segmentu našich ozbrojených sil vstoupit.“
Povinná vojna je podle Zůny nyní vyloučená. „Já tady nevidím žádnou perspektivu návratu k prezenční vojenské službě. Protože si dovedu představit, co by to znamenalo,“ říká ministr obrany. A dodává: „My si nemůžeme dovolit vysát mladé lidi v takovémto objemu z jejich aktivního zapojení v ekonomice České republiky.“
Jaromír Zůna je ministrem za hnutí SPD Tomia Okamury, který opakovaně kritizoval českou muniční iniciativu na pomoc napadené Ukrajině. Podle Zůny ale iniciativa pokračuje, jen bez českých peněz. „Veškeré peníze jsou od donorů… My pouze administrativně zprocesujeme tu realizaci. A vyděláme na tom. Náš průmysl na tom vydělá.“
Tomio Okamura kritizoval záměr ministra Zůny navštívit Ukrajinu. Pojede nakonec ministr obrany na Ukrajinu? „Bylo jednoznačně řečeno, že první pojede – pokud se pojede na Ukrajinu – premiér.“
Nejen muniční iniciativa a cesta na Ukrajinu se stala terčem kritiky SPD. Lídrům menší koaliční strany vadila i ministrova podpora nákupu stíhaček F-35. V paměti utkvělo především video, kde ministra obrany „školí“ předseda klubu poslanců SPD Radim Fiala.
Neměl ministr obrany jako důstojník chuť se raději zastřelit než se toho účastnit? „Vůbec ne. To v podstatě byla jakási okamžitá reakce na situaci, ale podívejme se na to tak. Všechno, co jsem řekl v tom videu, dopadlo. Celou smlouvu jsem si pročetl a prostudoval… A teď už držím basu, jak se říká. Bylo rozhodnuto. Není cesty zpět, a ani pro to není momentálně důvod. Naší povinností je to smysluplně a co nejefektivněji dokončit.“
