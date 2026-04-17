Letošní cíl náboru nových vojáků se k 15. dubnu podařilo naplnit již na 88 procent. Ministerstvo vydalo 1979 rozhodnutí o přijetí do armády, z toho 1162 rekrutů nastoupilo a dalších 817 nastoupí později. Ve Sněmovně to ve čtvrtek řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Zájem o službu v armádě označil za enormní. Ministr to řekl na mimořádné schůzi svolané z popudu opozice kvůli cenám pohonných hmot, veřejnoprávním médiím nebo zajištěním bezpečnosti ČR.
Rozdíl mezi přírůstkem a úbytkem vojáků k polovině dubna podle ministra představuje nárůst o 1290 vojáků, což je podle něj tolik jako za celý loňský rok. Dá se podle něj předpokládat, že plán doplňování armády v letošním roce překoná výsledky předchozího období. Armáda také navyšuje kapacity kurzů základní přípravy ve Vyškově.
Podle dřívějších údajů ministerstva obrany měl resort k začátku loňského roku 28.285 vojáků z povolání. Číslo zahrnuje i příslušníky Vojenského zpravodajství či Vojenské policie. V armádě bylo k začátku loňského roku zhruba 24.000 vojáků. Do roku 2030 by armáda podle plánů chtěla mít 30.000 vojáků z povolání a 10.000 příslušníků aktivní zálohy.
Od loňského ledna do listopadu se podařilo armádě získat 2390 nových vojáků z povolání. K polovině dubna pak ministerstvo vydalo 689 rozhodnutí o ukončení služebního poměru vojáka z povolání, dodal ministr.
Rozhovor s Pavlem nikdo necenzuroval
Ministr Zůna ve čtvrtek také odmítl obviňování z cenzury v případě rozhovoru, který natočila armáda s prezidentem Petrem Pavlem. O existenci videa podle ministra neměl jeho úřad informace. Navíc měl být zveřejněn na paralelním youtubovém kanálu armády zřízeném při porušení vnitřních ministerských předpisů a směrnic i platných předpisů armády, řekl ve Sněmovně Zůna.
Rozhovor vznikl pro armádní podcast Kamufláž. Video mělo podle avizovaných informací vyjít na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo. Podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo. Úřad následně odmítl, že zveřejnění zakázal. V úterý pozdě večer rozhovor zveřejnil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na facebooku. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas ve středu ČTK řekl, že generální štáb v pondělí na vyžádání předal skrytý link na rozhovor ministerstvu obrany. Armáda už s věcí nechce být spojována, dodal.
"Obtížně zcenzurovat něco, co nikdy nikdo neviděl," uvedl dnes Zůna. Existenci podcastu a záměr jeho zveřejnění na paralelním kanále generálního štábu podle něho zjistil tiskový odbor ministerstva obrany, o záměru nebylo ministerstvo informováno. "Je nepřijatelné, když existuje nutnost věci u podřízeného zjišťovat," řekl Zůna.
"Video mohlo být zveřejněno kdykoli na oficiálním informačním prostředí ministerstva obrany a Armády České republiky a dalších součástí ministerstva obrany," pokračoval ministr. Generální štáb podle Zůny tuto možnost ignoroval a navíc třikrát zamítl požadavek ministerského tiskového odboru o poskytnutí záznamu.
Armádní generální štáb podle ministra uznal porušení předpisů a směrnic při založení paralelního youtubového kanálu. Trval ale podle Zůny na zamítavém postoji ke zveřejnění videa na oficiální platformě ministerstva, které podcast získalo v pondělí.
Úřad dříve ve zdůvodnění, proč rozhovor nezveřejnil, argumentoval dosud nejasně nastavenou komunikací Armády ČR. Mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář potom označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil.
Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.
