Zákony týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků představí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) na tiskové konferenci v tomto týdnu. Po úterním večerním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Zákony jsou podle něj již hotové, detaily prozradit nechtěl. Není si ale jistý tím, že začnou platit už od ledna příštího roku.
Jednání o podobě legislativy podle Okamury již skončila. Upozornil ale, že legislativní proces trvá 11 měsíců, pokud se do něj započtou maximální lhůty: „Termín je proto už šibeniční. Pakliže bychom to teď podali, tak nevím, jestli se to od 1. ledna stihne vzhledem k těm lhůtám, na které nemáme vliv. Jsou dány legislativně. Ale chceme, aby to bylo co nejrychleji.“
Sedí ve vládě blázni? Šílený návrh na finanční likvidaci České televize je ve skutečnosti skvělý psychologický trik
Vláda má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení. Okamura již dříve uvedl, že si veřejnoprávní média platí formou poplatků pouze lidé v deseti zemích EU, z nichž některé od tohoto systému hodlají také ustoupit. Proti zrušení poplatků, které se loni zvýšily na 150 korun měsíčně pro televizi a 55 korun měsíčně pro rozhlas, jsou obě média veřejné služby a opozice. Podle ní chce vláda dostat ČT a ČRo pod svou kontrolu.
Předseda SPD nechtěl ani v úterý specifikovat, zda zrušení poplatků bude předcházet úprava, podle níž by od této platby byli od poloviny letošního roku osvobozeni senioři nad 75 let, nezaopatření do 26 let a firmy, což dříve navrhoval. Veřejnoprávní televize a rozhlas uvedly, že by je tento návrh připravil o třetinu příjmů, což by znamenalo omezení výroby a propouštění.
Česká televize a Český rozhlas proti zrušení poplatků argumentují mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která veřejnoprávním médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.
