Ve čtvrtek odstartoval již 31. ročník Pražského studentského summitu. Účastníci z řad studentů si v rámci něj vyzkouší, jak probíhá jednání OSN, NATO, EU nebo G20. Na slavnostním zahájení v Pražské křižovatce přednese úvodní projev předseda Senátu Miloš Vystrčil. Panelovou diskusí vzápětí navážou bývalá politička a diplomatka Magda Vášáryová, bývalý europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička a vedoucí katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK Veronika Bílková. Letošní ročník se těší záštitě prezidenta České republiky Petra Pavla.
Po tomto zahájení nastane „ostrá“ fáze programu, kdy tři dny intenzivních simulovaných jednání nabídnou účastníkům možnost osobně si vyzkoušet a zažít náročnost diplomatické práce. Každý účastník projektu při této aktivitě zastupuje jednu ze světových zemí. Během ročníku se dopodrobna seznamuje se situací a životem v této zemi a s jejími postoji ke konkrétním celosvětovým problémům. Na konci ročníku pak sami studenti navrhují řešení problémů, kterými se zabývají reálné mezinárodní organizace.
S ostatními účastníky se snaží prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat jimi zastupovaného státu. Tento proces rozvíjí u studentů schopnost argumentace, tvorby vlastních postojů a jejich prosazování v rámci skupiny jejich vrstevníků.
Základy projektu položila skupina studentů již v roce 1995. Summit je dnes projektem Asociace pro mezinárodní otázky. Za třicet jedna let se postupně rozvinul do pozice, kdy je dnes největším vzdělávacím projektem svého druhu ve střední Evropě. Každoročně ho tak navštíví desítky vysoce postavených politiků, diplomatů nebo akademiků. Ti se studenty přijdou do styku jak během předchozích seminářů, tak i během samotné konference, kupříkladu při návštěvách a recepcích na ambasádách jednotlivých zastupovaných států.
