Americký prezident Donald Trump dnes vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své sociální síti Truth Social. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
„V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom. Nic se tomu nevyrovná,“ napsal americký prezident. „Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Jen se dívejte!“ uvedl dále šéf Bílého domu.
Trump dal první ultimátum Íránu 21. března, kdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března podmínečně odložit o pět dnů, což zdůvodnil „produktivními rozhovory“ o úplném ukončení války. Později oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.
Úzké hrdlo v Rudém moři. Jemenští spojenci Íránu hrozí uzavřením další vodní cesty, dramaticky by tak zvýšili ceny ropy
Írán neprojevil žádné známky ústupu a pokračuje v útocích na ekonomické a infrastrukturní cíle v sousedních zemích, napsala dnes agentura AP. Írán útočí na země, kde se nacházejí americké vojenské základny. Teherán zároveň popírá jednání se Spojenými státy, ačkoliv tvrdí, že dostává informace a vzkazy od třetích zemí ohledně možnosti ukončit konflikt.
USA a Izrael provádějí útoky na Írán od 28. února, což v zemi podle různých zdrojů stálo život několik tisíc lidí. Mezi mrtvými jsou i někteří přední představitelé režimu včetně nejvyššího vůdce Alího Chameneího.
Kvůli konfliktu na Blízkém východě se plavba Hormuzským průlivem podle údajů OSN snížila o zhruba 95 procent. Průlivem se tak denně vydává jen několik lodí, místo obvyklých více než sta plavidel. V mírových dobách se průlivem pohybuje zhruba pětina světové ropy přepravované po moři. Utlumení provozu na této námořní trase přispívá k růstu cen ropy na mezinárodních trzích.
