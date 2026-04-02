Prezident Petr Pavel stále předpokládá, že se zúčastní letního summitu NATO v turecké Ankaře. Chce se kvůli tomu sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Deníku N to řekl prezidentův mluvčí Vít Kolář. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka ve čtvrtek ČTK sdělil, že účast představitele opozice na summitu vládě určitě nedoporučí. Babišovo vyjádření ČTK shání.
Hrad podle serveru očekává, že v Turecku budou Česko zastupovat prezident, premiér i ministr zahraničí. „Kancelář Pražského hradu spolu s Úřadem vlády ČR hledá možnosti setkání prezidenta s předsedou vlády vzhledem k jejich časovým možnostem,“ uvedl mluvčí.
O tom, že by prezident nemusel na jednání do Turecka jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s hlavou státu dostal do ostrého sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Od té doby také Motoristé hovoří o Pavlovi jako o zástupci opozice. „Můj názor je dlouhodobě známý. Účast představitele opozice na tomto summitu vládě určitě nedoporučím,“ sdělil ČTK Macinka.
Babiš v březnu před odletem na summit EU v Bruselu novinářům řekl, že svou a Macinkovu účast považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu. Tu vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté.
Macinka měl pravdu. Na summit NATO by měl jet premiér místo prezidenta
Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, sdělil v březnu premiér.
Prezident před dvěma týdny řekl České televizi, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod. Pozastavil se nad tím, že se Babiš o zastoupení ČR na summitu NATO nezmínil během jejich rozhovoru na Pražském hradě. „Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl tehdy prezident. Babiš uvedl, že tuto otázku nestihl s Pavlem projednat kvůli jeho telefonátu s šéfem Evropské rady.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Prvním summitem, kterého se ČR jako nový člen aliance zúčastnila, bylo setkání ve Washingtonu v roce 1999 a českou delegaci vedl prezident Václav Havel. Oba představitelé státu, tehdy prezident Havel a premiér Vladimír Špidla (ČSSD), byli na summitu NATO v Praze v roce 2002.
Za prezidenta Václava Klause bylo běžné, že se summitů zúčastnili prezident i premiér. Za prezidenta Miloše Zemana například ve Walesu v roce 2014, ve Varšavě 2016, v Bruselu 2018 a 2019 či v Londýně 2019 českou delegaci vedl prezident a premiér chyběl. Summitu v Bruselu v roce 2017 se vedle Zemana zúčastnil i premiér Andrej Babiš (ANO), který dorazil později a hlavu státu vystřídal. Na summitu v Madridu v červnu 2022 českou delegaci vedl premiér Petr Fiala (ODS), který prezidenta Zemana po vzájemné dohodě zastoupil.
