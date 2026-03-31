Česko by mělo podle prezidenta Petra Pavla přehodnotit vztahy s Maďarskem včetně toho, jaké informace bude Praha s Budapeští sdílet. Řekl to v úterý České televizi (ČT) v reakci na zveřejněný obsah hovorů mezi ministry zahraničí Maďarska a Ruska. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ČTK v reakci na Pavla sdělil, že zahraniční politiku ČR určuje vláda, nikoliv prezident a jeho názory proto nejsou relevantní.
"Považuji za naprosto nepřijatelné, aby členský stát EU a NATO takovýmhle způsobem obcházel pravidla a s naší protivníkem sdílel citlivé informace, pokud ne utajované," řekl ČT Pavel. Maďarsko podle něj oslabuje kolektivní bezpečnost. "V praktické rovině by to, alespoň z mého pohledu, mělo znamenat omezení všech vztahů s (ministrem zahraničí) Péterem Szijjártem, protože je naprosto nedůvěryhodný. A určitě o tom věděl i (premiér) Viktor Orbán. Myslím si, že takové věci se prostě nemohou jenom tak přejít," odpověděl Pavel na dotaz, jak by měla ČR reagovat.
Deník The Washington Post (WP) s odvoláním na své zdroje před týdnem napsal, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie. Szijjártó později potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Uvedl také, že komunikace s partnery je podstatou diplomacie.
Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií dnes podle ČT zveřejnili nahrávku, která má zachycovat maďarského ministra, jak probírá s ruským protějškem evropské sankce. Szijjártó podle novinářů řekl, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v reakci na informace The Washington Post před týdnem ČTK sdělil, že kvůli zdrojovému deníku zprávy o pravidelných telefonátech mezi maďarským a ruským šéfem diplomacie nepřeceňuje. Text považuje spíš za pokus poškodit vládnoucí maďarskou stranu Fidesz těsně před volbami. Ty se v Maďarsku konají 12. dubna, Szijjártó je členem strany Fidesz premiéra Viktora Orbána.
