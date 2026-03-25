Sněmovna ve středu schválila hlasy koalice vznik vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Komise by měla prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy. Opoziční Piráti prosadili rozšíření působnosti komise o prověření středočeských krajských silničářů a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Komise bude mít 13 členů s převahou poslanců vládního tábora a závěry zkoumání by měla předložit do roka. V dalších krocích Sněmovna naplní komisi členy, mělo by se tak stát v polovině dubna. Pak musí zvolit předsedu, aby komise mohla pracovat.
Koaliční zástupci mluvili ve Sněmovně v souvislosti s případem Dozimetr také o financování TOP 09 a STAN. Opozice hovořila o své kriminalizaci.
V kauze se nyní zpovídá šest mužů v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Poslanec SPD Jindřich Rajchl (PRO) poukazoval mimo jiné na to, že svědci a spolupracující obvinění vznesli závažná tvrzení včetně toho, že peníze inkasovaly TOP 09 a hnutí STAN.
„Je třeba se zabývat tím, zda skutečně některé politické strany byly financovány z korupce,“ řekl k tomu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). V takovém případě by se justice měla podle něho zabývat tím, zda tyto strany nestíhat jako právnické osoby a zda nepozastavit jejich činnost. „To je věc, kterou rozhodně by měla řešit Poslanecká sněmovna,“ uvedla k podezřením předsedkyně ústavně-právního výboru Renata Vesecká (za Motoristy).
„My naší justici důvěřujeme a nevidíme důvod, proč by poslanci měli justici suplovat,“ řekla předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová. Skutečným důvodem pro vznik komise je podle ní snaha vlády zakrýt vlastní neúspěchy a skandály a kriminalizovat politické oponenty. „Nikdo z TOP 09 nezlehčuje závažnost kauzy,“ zdůraznil Michal Zuna (TOP 09). Ovšem vzhledem k tomu, že je případ otevřený, nemá se jím podle něho zabývat sněmovní komise. „Otevíráte Pandořinu skříňku politických procesů,“ vzkázal Zuna podporovatelům jejího zřízení. Zdrženlivost vyjádřil také Karel Haas (ODS), protože jde o živou kauzu, měly by v ní konat trestní orgány a komise by mohla jejich práci jen zdržovat. „Honění loupežníků všude možně je vždycky populární,“ poznamenal Haas.
Pirátský předseda a někdejší pražský primátor Zdeněk Hřib podotkl, že Rajchl zřejmě přesně ví, jak fungují organizované skupiny. Vadí mu mimo jiné to, že koalice má mít v komisi většinu. Hřib poukázal rovněž na to, že kvůli kontaktům s jedním z obviněných musela v minulosti rezignovat na pozici tehdejší místopředsedkyně Sněmovny a nynější senátorka ANO Jana Mračková Vildumetzová. Vyzdvihoval protikorupční opatření, která podle něho zavedli Piráti na pražském magistrátu.
Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) připomenul Hřibovi, že byl v době policejního zásahu primátorem. „Všichni za to můžou, jenom ne Piráti, kteří ale vládli a vládnou i teď v Praze,“ řekl. Rajchl označil Hřibovo vystoupení za politickou exhibici.
Komise má podle zadání prověřit okolnosti vzniku, fungování a rozsah struktur a vazeb, které mohly ovlivňovat rozhodování ve veřejných institucích. Členové by se měli zaměřit také na postupy při zadávání veřejných zakázek, na personální řízení, na kontrolní, řídicí a dohledové mechanismy. Koaliční poslanci chtějí, aby komise zpracovala návrhy opatření, která by měla zamezit opakování obdobných případů v budoucnu. Navrhovatelé ustoupili od úkolu, podle níž měla komise vyhodnotit politickou i systémovou odpovědnost orgánů veřejné moci. Piráti neprosadili návrh, aby prověřila způsoby obsazování vedoucích a řídicích pozic.
V komisi má působit osm poslanců vládního tábora, a to pět z ANO, dva z SPD a jeden z klubu Motoristů. Pětice opozičních frakcí, tedy ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09, by měla mít po jednom zástupci.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s podnikatelem Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady pražského dopravního podniku.
Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé. Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty. Do vězení zatím nikoho neposlal.
