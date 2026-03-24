Policie obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině zadržené, které podezírá ze zapálení zbrojovky LPP Holding v Pardubicích, uvedli žalobci. Už dříve policie oznámila, že zadržela tři lidi, které podezírá z úmyslného zapálení haly zbrojovky. Na síti X v úterý oznámila, že jeden podezřelý byl zadržen na Slovensku, další dva v Česku. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států. Na dopadení dalších podezřelých česká policie spolupracuje se svými zahraničními partnery, dodala.
„Můžeme potvrdit zadržení tří podezřelých z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce se slovenskými kolegy a tamní prokuraturou na Slovensku, další dvě na našem území. U zadržených na našem území bude probíhat vazební řízení, intenzivně také pracujeme na vydání osoby ze Slovenska,“ uvedla policie.
„Policie v současné době intenzivně pátrá po pachatelích a v některých případech je úspěšná,“ řekl v úterý poslancům ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Podrobnosti nesdělil. Policie dříve uvedla, že věc prověřuje pro podezření na teroristický útok a pracuje se čtyřmi verzemi, tento stav podle Metnara trvá.
Ministr také trval a tom, že zabezpečení budov nebylo dobré, bylo podle něho spíše žalostné. Odvolal se na vyjádření policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů, kteří byli na místě.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LLP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Podle kriminalistů byl oheň založen úmyslně.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. V úterním prohlášení, které zaslala ČTK a zveřejnila na webu, vyhrožuje společnosti LLP Holding, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou firmou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Firma to s ohledem na policejní vyšetřování nekomentovala. Vazby na Elbit Systems ale už dřív odmítla, spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.
Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
