Na pražské Letné se scházejí lidé před dnešním shromážděním Milionu chvilek pro demokracii. Hodinu před akcí, která má začít v 15:00, se začaly zaplňovat přední sektory před pódiem. Další lidé se zatím procházejí v blízkém parku.
Tramvaje mířící na místo jsou už poměrně plné, dobrovolníci lidi přicházející od zastávek směrují na místo. Organizátoři odhadují, že by podle počasí mohlo dorazit 200.0000 až 400.000 lidí.
Akcí chtějí podle předsedy Milionu chvilek Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují. Spolek podobnou akci uspořádal v létě 2019 na protest proti tehdejší Babišově vládě. Sešlo se na ní podle pořadatelů zhruba čtvrt milionu lidí.
Dnes nad pódiem visí nápis "Lev se probouzí. Jaro je tady", což může odkazovat na páteční jarní rovnodennost, která je začátkem astronomického jara, či fejetony spisovatele Ludvíka Vaculíka z 80. let 20. století. Mezi ohlášenými řečníky na dnešním shromáždění jsou režisér a herec Zdeněk Svěrák, zpěvačka Aneta Langerová, herec a komik Jiří Lábus, podnikatel Dalibor Dědek nebo herec Ivan Trojan.
První účastníci s velkou vlajkou ČR přišli podle zpravodajky ČTK krátce po poledni. Přicházející lidé mají často české vlajky nebo transparenty, často kritizující současnou vládu nebo na podporu prezidenta Petra Pavla či moderátora České televize Václava Moravce.
Na některých chodnících v parku jsou naopak křídou napsané nápisy odpůrců shromáždění, například "Nebuďme ovce, nimiž manipuluje štědře financovaná politická neziskovka" nebo "Milion chlívek proti demokracii".
Prostor pláně je osazen velkoplošnými obrazovkami a rozdělen bezpečnostními koridory, v nichž bude až 400 dobrovolníků, záchranáři, policisté či hasiči. Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy na sociální síti X uvedla, že na místě má připraven také automobil Golem s 12 zdravotníky a technické vozidlo Iveco. Svůj stan má v místě demonstrace také Český červený kříž, jeho zdravotníků jsou na místě desítky.
Okolo Letné je dnes odpoledne upravena doprava. Pořadatelé vyzvali lidi, aby na akci přijeli hromadnou dopravou. Po 12:30 začala jezdit mimořádná tramvaj číslo 36 spojující Palmovku a Červený Vrch přes stanice všech linek metra.
Letenská pláň je místem protestních shromáždění od roku 1989, kdy se tam týden po potlačení protestu studentů na Národní třídě sešlo podle odhadů 750.000 lidí.
