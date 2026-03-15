Podvyživení psi, stopy po násilí, falšování očkování a nevyhovující podmínky. Tak má podle dobrovolníků a bývalých zaměstnanců, kteří v útulku Bouchalka na Kladensku vypomáhali, vypadat jeho provoz. Město Kladno a přilehlé obce navíc s tímto útulkem dlouhodobě spolupracovaly a podepisovaly smlouvy na zajištění péče o opuštěné psy. Celá kauza otřásla veřejností a za ukončení provozu soukromého psího útulku Bouchalka se v neděli sešli lidé v Kladně na demonstraci. Veterináři prozatím psy z útulku odebírat nebudou.
