Pořad Otázky Václava Moravce po odchodu moderátora Václava Moravce tuto neděli dočasně nahradí diskusní pořad zřejmě pod názvem Speciál ČT24, na téma státní rozpočet. Moderovat by jej měli moderátor pořadu Události, komentáře Lukáš Dolanský a vedoucí ekonomické redakce Vanda Kofroňová. Délka pořadu by měla být 90 minut. O obsazení a podobě pořadu v následujících termínech není rozhodnuto. ČTK to řeklo několik zdrojů z ČT.
Moravec ohlásil odchod z ČT na konci nedělních Otázek poté, co nová dramaturgyně do pořadu přes jeho nesouhlas pozvala předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru (SPD). Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo.
Moderátor Moravec oficiálně skončil v České televizi v úterý 10. března. „V souladu s ustanovením § 49 Zákoníku práce se Zaměstnavatel a Zaměstnanec dohodli na rozvázání Pracovního poměru ke dni 10. 3. 2026. Konkurenční doložka platí od dnešního dne,“ řekl v úterý mluvčí ČT Michal Pleskot serveru Echo24.
Bránit Českou televizi a Český rozhlas neznamená jen bránit nezávislé zpravodajství. Ve hře je ve skutečnosti mnohem víc
Diskusní pořady nabízejí o víkendu i velké komerční televize. Nova vysílá v sobotu „Za pět minut dvanáct“ a Prima má v neděli pořad Partie Terezie Tománkové.
