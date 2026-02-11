Václav Moravec nemá co dostávat jakékoliv povolení. Zaměstnavatel v takovém případě – při vší úctě – není v pozici, že by to mohl povolovat,“ komentuje novinář, moderátor a pedagog Jakub Železný situaci, kdy jeho kolegovi Václavu Moravcovi nebylo povoleno účastnit se rozhovoru mimo Českou televizi.
Bránit Českou televizi a Český rozhlas neznamená jen bránit nezávislé zpravodajství. Ve hře je ve skutečnosti mnohem víc
Host Zuzany Tvarůžkové se domnívá, že tlak, který je vyvíjen na ČT, se vždy propisuje do různých pater této instituce. Je už jen na té televizi, jak moc bude silná a odolná – jak silnou budou mít lidé v managementu integritu, soudí Železný. Upozorňuje přitom, že případné porušení zákona může konstatovat pouze Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Zvenčí je podle Železného na Václava Moravce vyvíjen obrovský tlak. „Doufám ale, že není zevnitř. (…) A doufám, že všechny ty tlaky ustojí,“ uvedl Železný. Sám údajně za svým kolegou stojí a vždy stát bude.
V tuto chvíli moderátor z České televize odcházet nechce. Zbývá mu prý 13 let do odchodu do důchodu a ty by v ČT rád strávil. Dokonce i v případě, že by byla nějakým způsobem zestátněna. „Musel bych to vydržet. Do té doby se pokusím svým hlasem a možná i určitou autoritou vůči některým kolegům udělat maximum proto, aby se to nestalo.“
