U soudů znovu ožije bouřlivý příběh, který stál politickou kariéru někdejšího nadějného poslance KDU-ČSL a později TOP 09 Pavla Severu. Ten čelil po sedm let vyšetřování a trestnímu stíhání, že zneužil špatného zdravotního stavu svého známého Zdeňka Švece a nechal jej před jeho smrtí v roce 2013 podepsat směnky za více než deset milionů korun, údajně jako ručení za poskytnuté půjčky. Podle obvinění mu ale žádné peníze nepůjčil.

Soudy Severu v roce 2021 definitivně očistily a on pokračoval ve vymáhání směnek. Vrchní soud v Praze v říjnu 2024 přikázal, aby mu vdova po Švecovi za část směnek zaplatila 3,8 milionu korun. Nyní ale zasáhl Nejvyšší soud, který případ vrátil k novému projednání.

