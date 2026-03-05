Poslanci rozhodují o vydání premiéra Andreje Babiše a předsedy sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Předsedové dvou koaličních stran ANO a SPD shodně uvedli, že jejich obvinění jsou účelová a politicky motivovaná. Babiš je stíhaný v trestní kauze kolem Čapího hnízda, Okamura kvůli xenofobním plakátům a billboardům. HN přinášejí základní otázky a odpovědi ke kauzám obou politiků.
Kvůli čemu jsou stíháni Babiš a Okamura?
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli údajně neprávem získané padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc prvoinstanční soud zavázal k takovému hodnocení důkazů, které mu nedává moc prostoru, aby je osvobodil i napotřetí.
Pro plebs soudy, pro nás beztrestnost. Babiš a Okamura jsou nad zákonem, nová moc likviduje spravedlnost v Česku
Okamurovo stíhání souvisí s volebními plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami před dvěma lety. Obžaloba, která ho viní z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, poukazuje zejména na plakát, na němž byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.
Jak oba reagují na své obvinění?
