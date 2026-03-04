Na konci ledna měli deváťáci možnost bezplatně si vyzkoušet na svých základních školách přijímací zkoušky nanečisto. Školy také nově mohly poslat Cermatu zpátky výsledky svých žáků – udělala to zhruba polovina zúčastněných – a nyní se proto můžou v systému podívat, jak si stojí v porovnání s ostatními ve svém kraji a také jak jsou na tom v porovnání s celostátním průměrem. Testy ukazují, že velké problémy mají někteří žáci zejména v matematice.
Co se dočtete dál
- V jakých úlohách se nejvíce chybovalo v češtině, matematice a angličtině.
- Jaký průměr měli žáci v Praze.
- Co na možnost porovnat výsledky škol říkají ředitelé a proč někteří žákům o tom, že se budou psát cvičné testy, ani neřekli.
