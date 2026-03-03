Nové politické hnutí Naše Česko Martina Kuby vystartovalo raketově. Hned v prvním průzkumu, který změřil jeho podporu, dosáhlo bezmála pěti procent a dohnalo vládní Motoristy. Prvním Kubovým cílem je úspěch v podzimních komunálních volbách. Ale finále má podle něj přijít za čtyři roky, kdy má ambici vyhrát volby celostátní. „Nyní chci objet celé Česko a mluvit s lidmi o strategii a konkrétních řešeních pro naši zemi,“ říká jihočeský hejtman. V rozhovoru pro HN vysvětluje, v čem se jeho pohled liší od dosavadního přístupu středopravých stran a jak se dívá na zásadní témata politiky.
Jak se dá charakterizovat styl, se kterým chcete oslovit voliče?
Styl komunikace, který bychom rádi do politiky vnesli, by měl být více zklidňující. Jsem přesvědčený, že dnes máme politickou scénu extrémně rozdělenou. Tvrdím, že to společnosti neprospívá, a jsem přesvědčen, že polarizaci společnost ani nechce. Odtud i název hnutí Naše Česko. Chceme tím říci, že Česko je prostor, kde se potkáváme všichni. Možná některé věci vidíme jinak. Ale nekonečný souboj o to, kdo je moc liberální, málo liberální, hodně konzervativní, málo konzervativní, moc pravicový nebo moc levicový, mi přijde už nesmyslný a absolutně neproduktivní.
Tvrzení, že pravolevý konflikt je mrtvý, je časté. Proč si to ale myslíte vy, když jste vyšel z ODS, která se definuje jako pravicová strana?
Co se dočtete dál
- Jaký recept má Martin Kuba na porážku Andreje Babiše.
- Co si myslí o výši daní, rozpočtovém průšvihu, obraně, evropské integraci a přijímání eura.
- Jaké principy by v politice, vzdor proklamované neideologičnosti, nikdy neporušil.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.