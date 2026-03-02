Přihlášky na střední školy jsou podané a Cermat nyní zveřejnil podrobná data o tom, kolik dětí se přihlásilo na jednotlivé obory v konkrétních školách. Rodiče i žáci se tak mohou podívat, zda jim vyšla taktika. Tedy jestli se zájem o „jejich“ školy z roku na rok výrazně proměnil, jako tomu bylo v minulosti, nebo zda zůstal přibližně stejný. HN připravily přehlednou grafiku nejen s počty přihlášených uchazečů z letoška i předchozích let, ale i vyčíslené šance na úspěch, jaké při přijímacím řízení jejich děti mají.
Co se dočtete dál
- Přehledná grafika, kolik lidí se přihlásilo na jednotlivé střední školy.
- Jaký je převis uchazečů nad volnými místy na všech školách a oborech v ČR.
- Proklikejte si kompletní infografiku se všemi daty za roky 2026, 2025 a 2024.
