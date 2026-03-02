Česko vyšle jeden svůj armádní Airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu, řekl novinářům po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Přivezou domů české občany, případné volné místo nabídne Česko dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
„Máme připravené letadlo, které je připravené odletět do dvou hodin do Egypta,“ uvedl Macinka. Mělo by vyzvednout i 79 lidí, kteří do země míří autobusem z Izraele. Odpoledne by měl druhý airbus letět do Jordánska. „S tím, že dnes (v pondělí – pozn. red.) by měli přiletět slovenským vládním speciálem asi čtyři občané z Jordánska. Pak to letadlo, které se vrátí z Egypta, můžeme poslat do Ománu,“ řekl Macinka. Podle Babiše bude záležet na tom, zda to bude potřeba.
Se zabitím Chameneího končí jedna éra. Íránci se radují i pláčou. Co bude dál?
Z Prahy ráno odletěly dva lety pro Čechy do ománského Maskatu a města Salála, sdělila ČTK mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. „Smartwings jsou připravené poslat až osm letů denně podle potřeby,“ řekl Babiš. Je podle něj na rozhodnutí občanů, zda zůstanou v Dubaji, což je aktuálně asi nejbezpečnější místo na Blízkém východě, nebo se pokusí najít nějakou jinou cestu. „Nevíme, jestli se dubajské letiště otevře, nebo ne,“ řekl premiér.
Do evakuace se podle Babiše zapojí také dvě letadla Casa, jedno již v Egyptě je. Pokud se letouny nepodaří naplnit, Česko nabídne místa Slovákům či občanům jiných zemí. „Neděláme repatriační lety z Maskatu, tam jsme spojeni se Smartwings,“ uvedl Babiš.
Útokem na Írán Trump rozehrál velkou hru: nejen o stabilitu Blízkého východu, ale i o osud svého prezidentství
17 letů zrušeno
Z Letiště Praha v pondělí aerolinie zrušily 17 letů, všechny do destinací na Blízkém východě. ČTK to sdělila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
Zrušené spoje měly letět například do Tel Avivu, Dubaje, Abú Dhabí či Dauhá. „Cestující už s tím počítají a na letiště většinou vůbec nejezdí. Situace přece jen trvá už několik dní, lidé jsou s ní obeznámeni,“ podotkla mluvčí. Například v neděli bylo z pražského letiště zrušeno více než 30 letů.
Také v pondělí jsou na letišti pro cestující otevřené check-in přepážky dopravců Qatar Airways a Emirates. „Cestující, kteří již přijeli na letiště, zde obdrží podrobné informace,“ uvedlo letiště na síti X.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou. Kvůli konfliktu je uzavřený letecký prostor nad několika státy v regionu.
