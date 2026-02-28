Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil dnes ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Izraelská média dodala, že útok je společnou izraelsko-americkou operací. To samé uvedla i americká média.
Podle Kace je cílem útoků "odstranit nebezpečí pro Stát Izrael", napsal server deníku Times of Israel (TOI).
Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times (NYT) by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
Nad Teheránem stoupají dva sloupy černého kouře, píše AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy a několik střel zasáhlo centrum íránské metropole.
Rakety v Teheránu dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Ten podle zdroje Reuters v íránské metropoli nebyl.
Izraelský ministr Kac také oznámil, že vyhlásil výjimečný stav po celé zemi. Mezitím se po celém Izraeli rozezněly sirény varující před leteckým poplachem; izraelská armáda vysvětlila, že po celé zemi spustila sirény varující před nálety, "aby připravila veřejnost na možnost odpálení raket proti Izraeli" při íránské odvetě, uvádí Reuters.
Armáda podle TOI také varovala civilisty, aby se drželi blízko protileteckých krytů, ale dodala, že v tuto chvíli není nutné uchýlit se do krytů.
