Amerika se poslední roky potýká s epidemií užívání uměle vytvořeného opioidu, kterému se pro jeho účinky přezdívá „zombie droga“. Jen ve Spojených státech na předávkování drogou fentanyl ročně zemřou desítky tisíc lidí. Zabránění pašování této substance do USA je proto i jedním z hlavních témat druhého prezidentského období Donalda Trumpa.
Nyní se ale odborníci obávají, že se tato látka ve větším přesune i do Evropy. Z kontinentu totiž odchází výrobce důležitého léku, který drogově závislé i v Česku doposud držel od toho, aby na fentanyl přecházeli. „Bojíme se, že to může být opravdu obrovský průšvih a fentanylová krize reálně hrozí i u nás,“ řekl HN ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Hollan.
Co se dočtete dál
- Co je lék, který pomohl omezit v Česku heroin a brání většímu vstupu fentanylu.
- Jak nyní Česko ve spolupráci s Evropou postupuje.
- Jak vidí situaci nový národní protidrogový koordinátor Pavel Bém.
