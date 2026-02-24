Vláda přerušila projednávání a schvalování svého plánu legislativních prací. Premiér Andrej Babiš jednání na pondělním zasedání vlády ukončil s tím, že předložený plán nemá kompletně vypořádané připomínky. „Když mi někdo dá na stůl materiál, kde jsou rozpory v rámci resortů a krajům se něco nelíbí, tak to řešit nebudeme,“ uvedl po jednání vlády. Jde přitom o harmonogram chystaných právních změn, které vycházejí z programového prohlášení vlády. HN mají dokument, který objasňuje, čeho konkrétně se spory týkají.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.