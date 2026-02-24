Firemní personalisty a účetní čeká od začátku dubna největší změna jejich práce od roku 1989. Startuje ostrý provoz takzvaného jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ), které samo o sobě mimo jiné nahradí až pětadvacet stávajících povinných formulářů různých úřadů. Jenže mezi zaměstnavateli panují obavy o bezproblémový rozjezd celého systému. K němu je totiž třeba úprava dosavadních účetních softwarů a část firem stále neví, jestli to jejich dodavatelé zvládnou včas.
Problémy se podle zjištění HN čekají zejména u menších společností, které mají software od lokální IT firmy nebo si dělají vlastní na míru. Do hlášení se musí zapojit všichni zaměstnavatelé – stát očekává, že jich bude kolem 420 tisíc.
Co se dočtete dál
- Proč se může zavádění jednotného měsíční hlášení zaměstnavatelů zadrhnout.
- Jak jsou připraveni dodavatelé mzdových softwarů.
- Zda uvažuje ministerstvo o odkladu hlášení.
