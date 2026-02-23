Vláda v pondělí přerušila projednávání svého legislativního plánu na zbytek letošního roku a výhledu na další roky, řekl novinářům po jednání premiér Andrej Babiš (ANO). Předsedovi vlády vadilo, že kabinet dostal plán k projednávání s rozpory mezi jednotlivými připomínkovými místy. Než ho bude vláda projednávat znovu, očekává další diskuse mezi ministerstvy, ale třeba i s hejtmany.
„Ten návrh jsem odmítl. Když mi někdo dá na stůl materiál, kde jsou nějaké rozpory v rámci resortů a krajům se něco nelíbí, tak takto to řešit nebudeme,“ uvedl Babiš. Ministři podle něj musí v návaznosti na programové prohlášení vlády věc řešit tak, že vypíšou své prioritní věci. „A řeknou mi, jak to budou plnit. Například rozhlasové a televizní poplatky určitě chceme vyřešit k prvnímu lednu 2027,“ řekl. Kabinet proto projednávání dokumentu přerušil.
Vláda dostala plán například s rozporem mezi ministry zemědělství a zdravotnictví či ombudsmana s ministry financí a práce a sociálních věcí. Některé kraje se také neshodovaly na obsahu dokumentu s ministerstvy školství, vnitra a dopravy.
Silné tlaky kolem rušení poplatků. Vlivný právník kvůli nim dal podnět k Evropské komisi, jméno klienta tají
Kabinet chce podle návrhu od příštího roku znovu zavést elektronickou evidenci tržeb, zastropovat důchodový věk na 65 letech či zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Od ledna 2027 mají být účinná také třeba opatření zpřísňující pravidla v oblasti migrace, aplikovat by se měl i nový zákon o sportu.
Dokument, jehož projednávání kabinet přerušil, počítá pro letošek se 118 legislativními úkoly. Ústavní novela je mezi nimi jen jedna, do konce roku by měl vzniknout předpis o celostátním referendu, s jehož účinností se počítá od ledna 2029. Vzniknout mají letos dva věcné záměry zákonů, 16 návrhů zákonů, 75 novel, 14 nařízení vlády a desítka jejich novel.
