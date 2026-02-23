Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) mělo v pondělí ráno v Praze dopravní nehodu. Klempíře po nehodě odvezl náhradní vůz na ministerstvo, ale pak se jeho zdravotní stav zhoršil a sanitka ho převezla k preventivnímu vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Novinářům to před jednáním vlády řekl Klempířův stranický kolega a ministr pro sport Boris Šťastný. Dvě osobní auta se srazila na Vítězném náměstí, policie od nehody neměla informace o zranění a zjišťuje její okolnosti, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Podle serveru Seznam Zprávy se auta srazila po osmé hodině ranní. Na fotografiích, které server zveřejnil, je vidět černé auto s modrým majáčkem, promáčknutými dveřmi na straně u řidiče a aktivovaným airbagem, u poškozeného vozu stojí Klempíř.
Šťastný potvrdil, že Klempíř měl dopravní nehodu ve služebním autě s řidičem. Po převezení na ministerstvo Klempířovi podle Šťastného nebylo úplně dobře. „U dopravních nehod, kde dochází k úrazu na hlavu, a tady podle všeho mechanismus takový byl, protože podle mých informací vypadly všechny airbagy a ten náraz byl skutečně velký, tak často přichází příznaky o něco později,“ řekl Šťastný.
Jako lékař, který zná Klempířův zdravotní stav a léky, které užívá, doporučil Šťastný s vyšetřením neotálet, dodal. O výsledcích vyšetření v ÚVN a Klempířově zdravotním stavu bude ministerstvo kultury informovat, sdělila ČTK mluvčí resortu Barbora Šťastná.
Kropáčová potvrdila, že na Vítězném náměstí se ráno srazila dvě osobní auta. „Okolnosti nehody zjišťujeme,“ podotkla.
