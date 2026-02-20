K dosavadním státním symbolům by brzy mohly přibýt další. Vláda v pondělí projedná návrh poslance z hnutí ANO Radka Vondráčka, aby se mezi ně zařadily také zemské vlajky Čech, Moravy a Slezska. Podle návrhu mají zaplnit mezeru v současné legislativě, kde tyto symboly jednotlivých historických zemí Koruny české chybí.
Vondráček zdůvodňuje svůj návrh tím, že vlajky umožní posílit odolnost demokratické společnosti, a to mimo jiné i cestou podpory její identity. „Návrh je důležitý pro posílení vazby k státnosti a regionu,“ uvedl poslanec pro HN. Současně je podle něj důležité navázat na historickou tradici, která „je stále živá a zaslouží si dále rozvíjet“.
Co se dočtete dál
- Proč poslanec Vondráček navrhuje zemské vlajky.
- Kolik budou stát státní rozpočet.
- Jaká je poptávka po takových symbolech.
