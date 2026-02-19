Poradcem národního protidrogového koordinátora Pavla Béma se stal jeho předchůdce ve funkci Jindřich Vobořil. Připravovat by měl návrhy a podklady k opatřením. Vobořil to řekl na setkání s novináři. Bém je ve funkci od 16. ledna. Vobořil stojí v čele Společnosti Podané ruce a Think tanku Racionální politiky závislostí. Dlouhodobě prosazuje regulaci místo prohibice. Prosazuje vyváženost prevence, léčby a represe.
„Ano, vrátil jsem se zpátky na Úřad vlády. Důležité je, že budu moci předložit nějaké návrhy. Mám itinerář v hlavě, co je potřeba udělat,“ uvedl Vobořil. Připomněl, že se nyní připravuje nový národní akční plán s opatřeními na příští roky. Jako poradce se chce zaměřit na kroky u alkoholu, tabáku, hazardu či psychomodulačních látek. Zmínil snahy o omezení černého trhu.
Bém po svém nástupu na tiskové konferenci koncem ledna řekl, že akční plán bude cílit na nelegální látky, alkohol, tabák i hazard. Alkohol označil za tvrdou drogu s obtížnou léčbou závislosti. Uvedl, že Vobořila považuje za „jednoho z opravdu mimořádně disponovaných a vzdělaných odborníků v oblasti regulace“.
Opilá hypotéza. Jak alkohol sice škodí zdraví, ale zároveň pomohl vybudovat dnešní civilizaci
Vobořil je členem ODS. Podle životopisu na stranickém webu byl národním protidrogovým koordinátorem v letech 2010 až 2018, tedy z části i za minulé Babišovy vlády. Do funkce se vrátil v únoru 2022 za Fialova kabinetu, rozhodl se odstoupit ke konci srpna 2024. Pozice zůstala neobsazená do letošního 16. ledna, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) jmenoval Béma. Vobořil má jako poradce dohodu o pracovní činnosti.
Vobořil se problematice závislostí věnuje od konce 80. let. Vede Společnost Podané ruce, která se zaměřuje na prevenci, léčbu i řešení dopadů užívání drog. Do organizace se vrátil v roce 2018 poté, kdy opustil koordinátorský post. Předsedou sdružení byl i před rokem 2010. Vystudoval univerzitu v Olomouci a absolvoval postgraduální studia na univerzitě v Liverpoolu na fakultě aplikované psychologie i další vzdělání v oboru. Je vyškolený psychoterapeut.
Vobořil jako bývalý protidrogový koordinátor se svým týmem pracoval mimo jiné na návrhu zákona o regulovaném trhu s konopím. Prosazoval novelu o návykových látkách se zavedením seznamu takzvaných psychomodulačních látek. Navrhoval opatření k omezení nadměrného pití alkoholu v Česku. Byl pro danění tichého vína.
