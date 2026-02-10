Rakouský parlament schválil nařízení, podle kterého musí žáci se špatnou znalostí němčiny pod hrozbou pokuty absolvovat o letních prázdninách povinný jazykový kurz. S podobnými problémy ve třídách, kde je více zejména ukrajinských žáků, kteří se stále nenaučili dobře jazyk země, v níž žijí, se potýkají i české školy. Velká města nyní pilotují speciální nultý ročník, který má ukrajinským žákům pomoci zvládnout nástup na střední školu.  

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak bude nové opatření v Rakousku fungovat.
  • Jak řeší problémy s žáky, kteří neumějí dobře jazyk, české ministerstvo školství.
  • Která nová opatření se v Česku chystají.
