Rakouský parlament schválil nařízení, podle kterého musí žáci se špatnou znalostí němčiny pod hrozbou pokuty absolvovat o letních prázdninách povinný jazykový kurz. S podobnými problémy ve třídách, kde je více zejména ukrajinských žáků, kteří se stále nenaučili dobře jazyk země, v níž žijí, se potýkají i české školy. Velká města nyní pilotují speciální nultý ročník, který má ukrajinským žákům pomoci zvládnout nástup na střední školu.
Co se dočtete dál
- Jak bude nové opatření v Rakousku fungovat.
- Jak řeší problémy s žáky, kteří neumějí dobře jazyk, české ministerstvo školství.
- Která nová opatření se v Česku chystají.
