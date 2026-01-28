Ministerstvo práce připraví v brzké době návrh důchodové novely se zastropováním penzijního věku na 65 letech, návratem k valorizaci o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny, s navyšováním důchodu za práci v penzi a se zvednutím penze podle věku. Norma by mohla platit od příštího roku. Novinářům to ve středu řekl ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení změny slíbila. Zrušila by tak část důchodové reformy k udržitelnosti systému penzí, kterou prosadila minulá vláda.
„Budeme připravovat novelu, která bude mít uvnitř zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Bude tam změna ve valorizaci z jedné třetiny na jednu polovinu reálných mezd. Budeme chtít rozšířit věkově podmíněné valorizace u nejstarších seniorů, a to v 80 letech věku o pětistovku. Potom chceme přijít s masivní podporou pracujících seniorů,“ uvedl Juchelka.
Důchodový věk se zvedá už léta, a to ročně u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři i o šest měsíců. Na 65 let se dostane ve 30. letech. Podle reformy minulé vlády by mělo posouvání věku pokračovat do 67 let pomalejším tempem než dnes, tedy o měsíc ročně. V 67 letech by se tak šlo do důchodu poprvé v roce 2057. Minulý kabinet prosadil i návrat k dřívější mírnější valorizaci o třetinu reálných mezd místo poloviny. Posun věku i menší přidávání brzdí růst výdajů a přispívají k udržitelnosti penzí při stárnutí společnosti. Ministr Juchelka už dříve uvedl, že je ale podstatná hlavně solidarita.
Vláda ANO, SPD a Motoristů ve svém programu slibuje i „věkové valorizace“ od 80 let. Lidem se automaticky už teď zvedá důchod v 85 letech o tisíc korun. Práce po dosažení důchodového věku by se podle programového prohlášení měla znovu odrazit ve výši penze. Kabinet píše o navýšení důchodu o 1,5 procenta vyměřovacího základu za odpracovaný rok navíc. Do konce předminulého roku to bylo za 360 dnů práce navíc 0,4 procenta.
Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček už dřív upřesnil, že se tak důchod zvedal průměrně o zhruba 80 korun. Minulá vláda místo toho prosadila odpuštění důchodových odvodů 6,5 procenta ze základu výdělku. Například loni za říjen toho využilo 145 600 seniorů a seniorek, v říjnové výplatě tak měli v průměru o 2257 korun víc.
Podle Juchelky se sleva na sociálním pojištění rušit nebude. „Ano, to zůstává. Já jsem s tím modelem nesouhlasil, protože nenavyšuje důchod za odpracované dny, ale bohužel v tuto chvíli už je na něj napojena celá řada lidí,“ řekl ministr. S argumentem, že si člověk může odpuštěné tisíce korun z odvodů odložit a vylepšit si jimi v pozdějším věku důchod, nesouhlasí. „Je to velmi nejisté, protože pokud si to neušetří a utratí to, tak stejně bude mít nízký důchod a spadne nám do systému dávek,“ řekl Juchelka. Započítávání práce v penzi kvůli navýšení by mělo usnadnit jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů.
Novela by mohla začít platit od příštího roku, některá opatření by se pak mohla zavádět postupně.
Zaměstnavatelé se stropem na důchodový věk nesouhlasí. Poukazují na obří výpadek pracovních sil s odchodem silné generace Husákových dětí do důchodu. Slabší generace je nenahradí. Ekonomové zase varují před růstem výdajů a zadlužováním.
