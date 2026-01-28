Bývalý olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec nemusí do vězení. Rozhodl o tom Nejvyšší soud, který mu nepodmíněný trest odnětí svobody za ovlivňování vyšetřování a vynášení informací z policejních spisů v takzvané kauze Vidkun změnil na podmínku. Výrazně nižší trest dostal také známý olomoucký podnikatel Ivan Kyselý. Třetímu obžalovanému, tehdejšímu hejtmanovi za ČSSD Jiřímu Rozbořilovi, soud původně uložený trest naopak potvrdil.
Co se dočtete dál
- Jakých případů se kauza Vidkun týkala.
- Jak Nejvyšší soud svůj verdikt zdůvodnil.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.