Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) ohledně jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí nabírá na intenzitě. Prezident na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu šéf Motoristů Macinka doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za vydírání. Následně Hrad komunikaci zveřejnil. Opozice okamžitě požadovala Macinkovu hlavu, zatímco koaliční strany politickou událost buď bagatelizovaly, nebo ji považovaly za běžnou součást politické komunikace. „Politická komunikace různého způsobu a různé intenzity je zcela běžná a měla by být takto respektována,“ říká ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy Boris Šťastný v krátkém rozhovoru pro HN.
Co říkáte na snahu opozice přimět vašeho vládního kolegu Petra Macinku k odstoupení z postu ministra zahraničí kvůli jeho komunikaci s poradcem prezidenta?
Co se dočtete dál
- Proč podle Borise Šťastného nemá Petr Macinka odstupovat.
- Co zavinil prezident.
- Co na to voliči Motoristů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.