Vláda zrušila usnesení týkající se vyslání předchozí vládou schválených velvyslanců do čela diplomatických misí. Chce je vybrat znovu, řekl v pondělí ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Zrušení usnesení se týká nového obsazení vedoucích zastupitelských úřadů v Addis Abebě, Baku, Dauhá, Dillí, Káhiře, Limě, Lisabonu, Podgorici, Římě, Santiagu de Chile, ve Skopje a též stálých misí v Paříži, Ženevě, New Yorku a ve Washingtonu.
Podle Macinky předchozí vláda Petra Fialy (ODS) schválila velvyslance v rozporu se zavedenou praxí předávání moci, bez předjednání s tehdejší opozicí. Bylo to podle něj v přímém rozporu se zájmy České republiky, neboť na desítkách míst ve světě by působili lidé vyslaní s jiným mandátem, jinými prioritami a jinou agendou, než jakou má kabinet ANO, SPD a Motoristů.
„Proto jsme zrušili dnes kompletně celé usnesení. Všichni tihle vedoucí zastupitelských úřadů a stálých misí budou vybráni znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády,“ řekl šéf diplomacie.
Macinka nabídl podnikatelům služební pasy. Není ale jasné, k čemu by jim byly dobré a zda to zákon umožňuje
Server Seznam Zprávy ve čtvrtek uvedl, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce zrušit vyslání velvyslanců, které schválil Fialův kabinet a následně prezident Petr Pavel podepsal. Podle prezidenta jde o balík asi 50 personálních nominací. Pavel minulý týden uvedl, že se nebrání diskusi s vládou o nových schválených velvyslancích, odmítnutí všech by ale považoval jen za snahu negovat vše, co dělal předchozí kabinet.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist