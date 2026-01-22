V Praze budou od srpna příštího roku moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d, tedy ta uvedená do provozu 1. ledna 2021 a později. Příslušnou vyhlášku ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Odmítli však druhou část původního návrhu, podle které by od roku 2030 mohly taxislužby využívat jen elektromobily nebo vozy na vodíkový pohon. Nepodpořily to kluby Spolu a ANO a opatření v platnost nevstoupí.
Důvodem regulace je výrazný nárůst vozidel taxislužeb z posledních let, kterých bylo podle schváleného materiálu v roce 2024 v metropoli registrováno 16.290, zatímco v roce 2017 jen asi 2000. Průměrné stáří vozů je nyní přes deset let, zatímco v roce 2017 to byly čtyři roky.
Podle primátorova náměstka Jaromíra Beránka (Piráti) to vede k vyšším emisím, a to i s ohledem na fakt, že vozy taxi najezdí denně mnohonásobně více kilometrů než běžné osobní automobily. Od roku 2030 navíc budou pro znečišťující látky platit poloviční limity než dosud, uvádí schválený materiál.
Strany v zastupitelstvu se shodly na regulaci emisní normy spalovacích motorů vozů od srpna příštího roku, většina jich však odmítla záměr povolit provoz taxi jen úplně bezemisním automobilům od roku 2030. Hlasovali i o tom, že by omezení platilo až od roku 2031 a 2032, ani to však většinu hlasů nezískalo, stejně jako rozšíření i na vozy s hybridním pohonem od roku 2030.
Omezení jen na elektromobily odmítlo opoziční ANO i koaliční Spolu. "Jsem si skoro jist, že není možné, abychom v roce 2030 měli k dispozici nabíjecí infrastrukturu, která by umožnila zavést takovéto nařízení," uvedl předseda dopravního výboru zastupitelstva Martin Sedeke (ODS). Podobně se vyjádřili i zástupci ANO. Zastupitelé také schválili, že magistrát nechá zpracovat analýzu a koncepci rozšiřování dobíjecí infrastruktury.
Na jednání vystoupili také zástupci taxikářů, kteří uvedli, že omezení jen na elektromobily by pro ně bylo likvidační a vyhovuje podle nich především velkým firmám, jako je Uber nebo Bolt. "Mnoho z nás nedávno investovalo do nových vozidel," uvedl například taxikář Lukáš Kurdějovský. Dodal, že v jiných evropských městech se podobné omezení týkalo jen nově registrovaných vozů, některá navíc na nákup elektromobilů řidičům taxi poskytují dotace.
Beránek opatření obhajoval s tím, že městu nejde o likvidaci živnostníků, ale zajištění veřejného zdraví a taxikáři by o pravidlech věděli čtyři roky dopředu. "Pokud chceme dosáhnout do roku 2030 vyčištění vzduchu, tak nemáme jinou možnost než přistoupit k regulacím těch odvětví, pokud používají vozidla, která produkují nadměrné množství těch částic," uvedl. Dodal, že návrh s oběma fázemi regulace na jednání městské rady podpořili i členové Spolu.
Od loňského roku mohou jezdit jako vozidla taxi jen elektromobily, případně auta na vodíkový pohon, v pěti nizozemských městech - v Amsterodamu, Rotterdamu, Haagu, Eindhovenu a Tilburgu. Nizozemsko je v tomto směru průkopník, záhy se k tamním městům připojilo i norské Oslo. Vozidla se spalovacím motorem již nedostávají licenci také například v Hamburku. Provozovatelé taxi ale mohou požádat město o finanční pomoc až 5000 eur (přes 120.000 korun). Od ledna 2027 se to bude týkat i velkých taxi a speciálně vybavených vozidel, například pro přepravu handicapovaných. Vozidla registrovaná taxislužbami před těmito daty mohou nadále používat až do vypršení licence spalovací motor.
