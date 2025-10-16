Varování finanční správy, že se zaměří na daňové úniky u online taxislužeb, zřejmě pomohlo. První firmy nyní oznámily, že budou úřadům pravidelně posílat data o výdělcích svých řidičů.
Informace o podvodech u online taxislužeb zveřejnila finanční správa loni. Rozkryla nejméně dvě organizované skupiny takzvaných flotilových firem, které k podnikání využívaly platformy typu Uber a Bolt, ale vyhýbaly se placení daní. Problém je, že se úřady o existenci příjmů z taxikaření dozvídají až se zpožděním, když už společnosti záměrně přestanou fungovat. Stát přicházel podle odhadu Generálního finančního ředitelství (GFŘ) o miliardu korun ročně.
Co se dočtete dál
- Jak chce finanční správa zabránit úniku na daních z online taxikaření.
- Kdo a kdy bude hlásit výdělky řidičů.
- K čemu bude finanční správa data využívat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.