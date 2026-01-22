Chceš-li v gastru vydělat, otevři si kavárnu. Toto nepsané pravidlo popisuje trend posledních let ve stravovacích provozech – zatímco reálné příjmy v oboru po započtení inflace už tři roky klesají, vybočují z něj kavárny a hotely, kde tržby stále rostou. Vyplývá to z údajů poskytovatele pokladních systémů Dotykačka.
Kavárny jsou tak jedním z mála konceptů, který si už od dob pandemie udržuje v reálných tržbách trvalý růst. Dokazují to i čísla za rok 2025, která říkají, že nárůst tržeb v celém gastru činil dvě procenta. To ovšem nestačilo tempu zvyšování cen v pohostinském podnikání , které se kvůli zdražení surovin či růstu mezd loni pohybovalo kolem čtyř procent. Kavárnám však výdělky meziročně stouply o devět procent. „Za nimi skončily se sedmiprocentním navýšením tržeb ještě hotelové provozy,“ uvedl ředitel výzkumu Dotykačky Vladimír Sirotek.
Co se dočtete dál
- Proč se kavárnám daří.
- Kde ještě rostly tržby.
- Jaké neměnné trendy padají.
- Jak to souvisí s rozvozem jídel.
