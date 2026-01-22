Vládní koalice si vyřizuje účty s ministry předchozího kabinetu Petra Fialy. Ti se již v pátek jako běžní poslanci zařadili do struktur sněmovny, a pokud by šlo vše podle narýsovaných plánů, měli by usednout v čele sněmovních výborů, které jejich strany od hnutí ANO dostaly přiděleny.
To se ale neděje a vládní poslanci avizují, že bývalí ministři a ministryně mohou dopadnout podobně jako jejich dnes už bývalý vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan. Toho nová vládní většina nepustila na post místopředsedy sněmovny, i když Starostům toto místo vyčlenili. Anebo jako Piráti, které koalice ze sněmovních struktur zcela vymazala.
Dosud se přitom blokády v takové míře nestávaly a vlády vesměs ctily nepsané dohody, podle kterých si opozice do čela klíčových výborů vybírala své výrazné tváře.
