Až premiér Andrej Babiš (ANO) dosáhne nevydání k trestnímu stíhání, určitě začne být směrem ke svým koaličním partnerům tvrdší. „Začne s nimi zacházet podobně, jako zacházel se sociální demokracií ve své minulé vládě,“ domnívá se politolog a poradce prezidenta Jiří Pehe. Může podle něj dojít i na hrozby, že SPD nebo Motoristé vůbec nemusí ve vládě být.

V takovém případě by premiérovi velmi pomohla podpora menšinové vlády hnutí ANO od některé ze stran bývalé vládní koalice. K tomu ale nemůže dojít, dokud neproběhne osudné hlasování o vydání ministerského předsedy k trestnímu stíhání, uvažuje politolog.

Obrat bývalých vládních stran by mohl nastat ve chvíli, kdy budou SPD a Motoristé svými činy provokovat a hnát českou zahraniční politiku do extrému směrem k Rusku. „Pak se nedá vyloučit, že jedna z těch stran řekne Andreji Babišovi: ‚My vás nebudeme aktivně podporovat, ale vyhrál jste volby a necháme vás vládnout menšinově.‘“

Podle hosta Zuzany Tvarůžkové stojí nynější opoziční strany před rozhodnutím, zda v budoucnu podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše, nebo jít cestou ostrého vymezování se s cílem následující čtyři roky „nějak přežít“ a poté vyhrát volby.

Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Pehe

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam