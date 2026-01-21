Až premiér Andrej Babiš (ANO) dosáhne nevydání k trestnímu stíhání, určitě začne být směrem ke svým koaličním partnerům tvrdší. „Začne s nimi zacházet podobně, jako zacházel se sociální demokracií ve své minulé vládě,“ domnívá se politolog a poradce prezidenta Jiří Pehe. Může podle něj dojít i na hrozby, že SPD nebo Motoristé vůbec nemusí ve vládě být.
V takovém případě by premiérovi velmi pomohla podpora menšinové vlády hnutí ANO od některé ze stran bývalé vládní koalice. K tomu ale nemůže dojít, dokud neproběhne osudné hlasování o vydání ministerského předsedy k trestnímu stíhání, uvažuje politolog.
Narazí Babišovo řešení střetu zájmů v Bruselu? Plán s dědictvím pro děti může ztroskotat na jednom klíčovém odstavci
Obrat bývalých vládních stran by mohl nastat ve chvíli, kdy budou SPD a Motoristé svými činy provokovat a hnát českou zahraniční politiku do extrému směrem k Rusku. „Pak se nedá vyloučit, že jedna z těch stran řekne Andreji Babišovi: ‚My vás nebudeme aktivně podporovat, ale vyhrál jste volby a necháme vás vládnout menšinově.‘“
Podle hosta Zuzany Tvarůžkové stojí nynější opoziční strany před rozhodnutím, zda v budoucnu podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše, nebo jít cestou ostrého vymezování se s cílem následující čtyři roky „nějak přežít“ a poté vyhrát volby.
Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Pehe
