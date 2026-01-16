Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele. Na mimořádné tiskové konferenci to v pátek ráno ve sněmovně oznámili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO). Český občan byl podle Macinky propuštěn v noci na pátek okolo 04:00 a je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu. Česko pro něj do Venezuely již vyslalo letadlo.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.
Čech byl podle Macinky propuštěn se skupinou dalších vězňů z Irska, Rumunska, Německa, Albánie, Ukrajiny a Nizozemska. „Posíláme tam letadlo, které už je ve vzduchu,“ řekl ministr. Darmovzal už podle Macinky telefonoval s rodinou a je v docela uspokojivém zdravotním i psychickém stavu. Na palubě českého letounu je lékař a psycholog. Darmovzal by se měl do Česka podle Macinky vrátit do několika dní.
Prezident Petr Pavel pak označil propuštění Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele za skvělou zprávu. Uvedl to na síti X. Poděkoval také expertům v Česku i zahraničním partnerům včetně Evropské unie a Spojených států, kteří se případem dlouhé měsíce zabývali.
„Propuštění Jana Darmovzala, který byl téměř rok a půl bezdůvodně držen v těžkých podmínkách venezuelského vězení, je skvělou zprávou, na kterou jsme dlouho čekali,“ napsal Pavel. Darmovzalovi popřál šťastný návrat domů a brzké shledání s rodinou.
Otec vězněného Čecha Oldřich Darmovzal ČTK řekl, že zatím vůbec neví, kdy syn dorazí do Česka. Informaci o propuštění rodina má, volal jim ministr Macinka. „Po těch dnech velkého napětí je to pro nás velká úleva. Od té doby, kdy to vyhlásil jejich (venezuelský) předseda parlamentu, že budou propouštět, tak to trvalo dost dlouho. A ta propouštění probíhala jen po malých skupinkách. Bylo to napětí každý den,“ uvedl otec.
Venezuelská vláda začala propouštět větší počet politických vězňů minulý týden poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly prezidenta Madura a posléze pohrozily nové vládě dalším vojenským zásahem. Ve středu venezuelská opozice na sociální síti X zveřejnila aktualizovaný seznam 100 propuštěných politických vězňů, které se jí zatím podařilo potvrdit. Darmovzal však na seznamu nebyl.
