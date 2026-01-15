Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od říjnových voleb. Pro vyslovení důvěry hlasovalo podle propočtu ČTK všech 108 poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů. Proti hlasovalo 91 opozičních zákonodárců ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Nehlasovala poslankyně STAN Barbora Urbanová, která se ze sněmovního jednání omluvila ze zdravotních důvodů.
Babiš „zamázl“ víkendovou revoltu SPD. Ve vládě je ale třecích ploch více
Premiér Andrej Babiš (ANO) před hlasováním uvedl, že se jeho kabinet bude snažit být vládou pro všechny občany České republiky. Podle něj bude kabinet otevřen spolupráci s opozicí.
Doposud nejdelší jednání Sněmovny o vyslovení důvěry vládě se týkalo před čtyřmi lety bývalého koaličního kabinetu Petra Fialy (ODS). Trvalo celkem přes 23 hodin. Sama dvoudenní rozprava, v níž také převažovala opoziční kritika tehdejšího kabinetu, zabrala v lednu 2022 poslancům zhruba 21,5 hodiny.
Mezi posledními ve čtvrteční debatě vystoupil za ODS její místopředseda Martin Kupka, který by v čele strany mohl nahradit Petra Fialu. Shrnul první měsíc Babišovy vlády slovy "chaos, rozvrat a kabaret". Kabinetu podle Kupky chybí strategie, místo politiky nabízí jen politický hluk. Babišova vláda nabízí jen krátkodobé populistické sliby, zadlužování příštích generací kvůli výdajům v řádu až 190 miliard korun ročně, dodal Kupka.
V podobném duchu vystoupili i předseda lidoveckých poslanců Tom Phillipp, šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, podle níž Česku povládne kabinet stagnace až destrukce, a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něho budou poslanci jeho strany hlasitou konstruktivní hodnotovou opozicí.
